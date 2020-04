Als Venedig noch in Wien lag: Die Lagunenstadt mitten im Prater

Die Idee holte sich der innovative Unternehmer Steiner von ähnlichen Anlagen in London, Paris und Berlin. Die Freude an der Technik und die neue Lust am Reisen ließen bei zahlreichen (Welt)Ausstellungen ähnliche Nachbauten entstehen. Und diese wiederum wurden zu massenkulturellen Veranstaltungen. Ein Jahr zuvor hatte es eine solche Attraktion in Berlin gegeben, mit Gondelfahrten auf der Spree.

Künstliche Palazzi und Gondolieri aus Venedig

Doch was da in Wien errichtet wurde, suchte aus damaliger Sicht seinesgleichen. Auf 50.000 Quadratmetern ließen Steiner und Marmorek historische Palazzi nachbauen und um verschiedene Plätze gruppieren. Eine Illusionsmalerei zeigte den Markusplatz.