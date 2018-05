Prater im Höhenrausch: "Gegenbewegung zur virtuellen Welt"

„Die Leute wollen wieder mehr Reales erleben. Es ist eine Gegenbewegung zur virtuellen Welt“, erzählt der Präsident des Praterverbandes, Stefan Sittler-Koidl. Die Besucherzahlen der vergangenen Jahren geben ihm recht: Die Nachfrage nach dem Adrenalinkick ist so groß wie nie zuvor. Pilgerten 2010 noch rund 3,8 Millionen Besucher in den Wiener Vergnügungspark waren es 2017 etwa 5,2 Millionen Gäste (plus 37 Prozent, Anm.). Jahr für Jahr gab es eine Steigerung.

Es handelt sich hierbei um ein weltweites Phänomen. Der größte Freizeitparks Deutschland, der Europa-Park Rust, hat vergangenes Jahr ebenfalls einen Besucherrekord verzeichnet. Laut Sittler-Koidl würden die Menschen aber auch mehr erwarten – frei nach dem Motto höher und weiter. „Der Prater ist ein Ebenbild der Gesellschaft und muss sich dementsprechend mitentwickeln“, sagt Sittler-Koidl.