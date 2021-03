Wo die öffentlichen Schanigärten in Wien hinkommen sollen

Kritik an der geplanten Abwicklung der Vergabe kommt von der FPÖ: „Es ist zu befürchten, dass bei der Vergabe nur rot-schwarze Günstlinge der Wirtschaftskammer Wien zum Zug kommen werden. Dieses überhastete Projekt wird den von der Corona-Krise gebeutelten Gastronomen und deren Mitarbeitern nicht das wirtschaftliche Überleben sichern. Die Gastronomiebetriebe müssen daher so schnell wie möglich wieder kontrolliert öffnen dürfen“, sagt der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Drei Monate

Die Laufzeit ist mit drei Monaten angedacht. Frühest möglicher Start wäre der 27. März. Für diesen Tag ist derzeit - noch - die Teilöffnung der Gastronomie geplant. Ludwig versprach jedoch, dass eine neuerliche Verschiebung der teilweisen Lockerungen im Gastrosektor kein Aus für das Projekt bedeute. Dieses werde eben dann zu jenem Zeitpunkt starten, an dem die Schanigärten öffnen dürfen, sagte er am Donnerstag.

Die städtischen Gastroinseln sollen von Wirten genutzt werden, die selbst über keinen Schanigarten verfügen. Eine Öffnung der Cafés und Restaurants auch innen - wie es demnächst in Vorarlberg erlaubt ist - ist für Ludwig in Wien vorerst kein Thema, wie er klarstellte. Darauf wolle er nicht drängen, die Gesundheitslage sei ernst. Die Bundesregierung habe sich entschieden, in Vorarlberg eine Modellregion zu schaffen. Die Zahlen in der Ostregion seien hingegen nicht so gut.