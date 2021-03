Britische Virus-Variante drängt den Wildtyp weiter zurück

Blickt man auf die erste Kalenderwoche 2021 hat sich das Bild komplett gewandelt, denn damals machte der Anteil am Wildtyp noch 89,4 Prozent aus.

Zudem hat sich die Corona-Kommission erneut zur Verbreitung der südafrikanischen Virusvariante B1.351 (südafrikanische Variante) beraten: "Am stärksten von dieser Variante betroffen waren nunmehr die Bundesländer Wien, Tirol und Oberösterreich. Es wird weiterhin empfohlen, die in Tirol erfolgreich angewandten Maßnahmen (z.B. Testen der K1- & K2-Personen mit PCR-Verfahren; Kontaktpersonenerhebung bis zu 96 Stunden zurück, intensiviertes Testangebot mit Bereitstellung von PCR-Tests an die gesamte Bevölkerung etc.) auch in den weiteren betroffenen Bundesländern anzuwenden."

Die britische Corona-Variante B.1.1.7 ist um rund 30 Prozent ansteckender als der ursprüngliche Wildtyp: Eine sehr kleine Harvard-Studie ergab, dass die Variante nicht ansteckender ist, weil Infizierte eine höhere Viruslast haben, sondern weil sie deutlich länger diese relativ hohe Viruslast haben. Die Ursache ist also nicht die Menge der Viren, sondern die Anzahl der Tage, an denen ein Betroffener ansteckend ist.