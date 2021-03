Erstmals seit drei Monaten wieder über 3.000 Neuinfektionen in Österreich

Nachdem bereits am Donnerstag fast die 3.000 Neuinfektionen erreicht wurden, ist es am Freitag tatsächlich so weit. Von gestern auf heute wurden 3.126 neue Corona-Infektionen registriert.

Zuletzt gab es am 12. Dezember über 3.000 Neuinfektionen. Zwischenzeitlich wurden am 14. Jänner zwar 3.510 Neuinfektionen gemeldet, doch hier handelte es sich bei fast der Hälfte um Nachmeldungen.

Zudem gibt es 33 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.