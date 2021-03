Kritik aus Wr. Neustadt: "Wir sind jetzt schon am Limit"

Die Soldaten sind alle in Wiener Neustadt untergebracht. Ein große Teil in der Militärakademie, ein weiterer Teil im Studentenheim in der Arena Nova. Das Rote Kreuz hat pro Tag zehn Tester vor Ort. Ab morgen werden es, mit der zusätzlichen Teststation, 15 Mitarbeiter sein. Rund 70 Prozent können dabei mit ehrenamtlichem Personal besetzt werden, wie Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich erklärt.

100 Studenten im Einsatz

Auch die FH Wiener Neustadt ist in die Organisation mit eingebunden. Die Fachrichtung Gesundheit stellt 100 Studenten für die drei Teststationen zur Verfügung. Sie alle kommen als Tester zum Einsatz.

Die Organisation und die Durchführung der tausenden Tests pro Tag, ist für Bürgermeister Klaus Schneeberger eine Mammutaufgabe. Und er sagt auch: "Von einer Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeiten, brauchen wir da gar nicht reden."

Auch die wirtschaftliche Situation ist für die Stadt angespannt, wie Schneeberger skizziert. Er wolle an die Bundesregierung herantreten, um ein Hilfspaket für die Wirtschaft zu bekommen.

Rund 2.100 Anrufe bei Corona-Hotline pro Tag

Wie groß der Andrang ist, zeigt sich auch in den tausenden Telefonaten die täglich in der Stadt passieren. "Sogar unser Telefonnetz ist zusammengebrochen weil wir, statt rund 1.000 Anrufer aktuell 2.100 Anrufer pro Tag haben. Wir mussten deswegen ein Callcenter beauftragen, diese Arbeit zu übernehmen", so der Bürgermeister. Und einen Seitenhieb kann sich der Stadtchef auch nicht verkneifen: "Diese ganze Organisation haben wir innerhalb von nur drei Tagen geschafft."