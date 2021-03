Wiener Neustadt: Auch ohne Polizeikontrolle im Ausnahmezustand

Schon die Ankündigung hat ihre Wirkung nicht verfehlt: Obwohl Polizei und die Verantwortlichen der Stadt Wiener Neustadt (NÖ) mehrmals bekräftigt hatten, die verpflichtenden Ausreisetests aus dem Hochinzidenzgebiet erst ab Samstag zu kontrollieren, reichte schon das Inkrafttreten der Verordnung aus. Die Innenstadt und auch die Einkaufszentren waren am Mittwoch so menschenleer wie im harten Lockdown.

Vor den Covid-19-Teststraßen bildeten sich hingegen hunderte Meter lange Warteschlangen. Teilweise wurden Zeiten von mehr als einer Stunde in Kauf genommen. Viele Testwillige haben Verständnis für die verschärften Maßnahmen. Nach mehr als einer Stunde in der Schlange vor dem Bahnhof wollen sich manche aber in Zukunft andere Teststraßen suchen.