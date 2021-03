Wiener Neustadt: Lange Warteschlangen bei den Teststraßen

Die Verordnung für die verpflichtenden Ausreisetests in Wiener Neustadt (Hochinzidenzgebietsverordnung) ist zwar seit Mittwoch in Kraft, kontrolliert wird die Maßnahme von der Polizei allerdings erst am Samstag. Dennoch herrscht seit Dienstagnachmittag bereits enormer Andrang bei den Wiener Neustädter Teststraßen. Und das führt mitunter zu enorm langen Wartezeiten. Am Wiener Neustädter Hauptbahnhof musste man Mittwochvormittag für einen Abstrich beim mobilen Testcontainer gut 30 bis 45 Minuten in Kauf nehmen.