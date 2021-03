Österreichische Brauereien mussten 2020 Bier wegschütten

Auch in Österreich haben Brauereien wegen der Corona-Pandemie Bier wegschütten müssen. Allerdings nicht in dem Ausmaß wie in Großbritannien, wo wegen der geschlossenen Pubs rund 50 Millionen Liter Bier vernichtet wurden.

In Österreich hätten meist die Mitarbeiter das Bier bekommen. "Wir wollen kein Bier wegschütten, aber wir wollen auch die bereits bezahlte Biersteuer zurück", sagte Ottakringer-Chef Siegfried Menz am Donnerstag in einer Pressekonferenz des Brauereiverbandes.

Die Biersteuer sei hier ein Problem, denn wenn die Brauereien das gelbe Gold nicht wegleeren, bekommen sie die Steuer nicht zurück, erklärte Menz. Der Brauereiverband fordert generell eine Halbierung der Biersteuer auf das Niveau in Deutschland.

Wintersaison ausgefallen

Vor allem in den Wintersportorten sei letzten Winter wegen der ausgefallenen Skisaison viel Bier übergeblieben. Die Fässer, die in der Regel noch vor dem ersten Schneefall in die Berghütten eingelagert werden, überschreiten nach ungefähr einen halben Jahr das Mindesthaltbarkeitsdatum.

Selbst wenn 99 Prozent des Biers auch nach Ablaufen des Mindesthaltbarkeitsdatum noch in Ordnung ist, werde es bei Fassbier "sicher das eine oder andere Mal zu einem Entleeren kommen müssen", meinte Menz. Auch "weil es schwierig ist, ein 50 Liter Fass zuhause in der Familie zur Nachmittagsjause hinunterzubewegen."

Gastronomie und Großveranstaltungen fehlten

Die Brauereien haben die Coronakrise vor allem durch die geschlossene Gastronomie und die Absagen bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen zu spüren bekommen. Im Schnitt büßten die Brauer ein Fünftel ihres Umsatzes ein. Einzelne Brauereien verloren aber bis zu 70 Prozent ihres Umsatzes.