Kostenlose Selbsttests vergriffen: Nachschub unterwegs

Nachschub ist unterwegs. Wann genau die zweite Tranche von 4,5 Millionen Tests in heimischen Apotheken ankommt, ist unklar. "Die Nachlieferungen sind für die nächsten Tage angekündigt. Wir warten genauso wie die Bevölkerung darauf", so Mursch-Edelmayr.

Dass die Tests noch nicht in Apotheken ausgegeben werden können, liege an Verzögerungen beim Zoll und in der Distributionskette.