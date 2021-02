Britische Corona-Variante ist wesentlich tödlicher

Geahnt hat man es schon lange. Jetzt verdichten sich die Hinweise mehr und mehr, wonach die britische Corona-Variante B.1.1.7 für einen schwereren Krankheitsverlauf sorgt. So haben Wissenschafter, die die britische Regierung beraten, jetzt von einer "wahrscheinlich erhöhten Sterblichkeit" gesprochen.

Die Forscher hatten zuvor mehrere Studien über schwere Verläufe ausgewertet. “Das Gesamtbild zeigt einen Anstieg des Risikos für einen Krankenhausaufenthalt oder Tod um etwa 40 bis 60 Prozent”, sagt Neil Ferguson, Epidemiologe und wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung, am Samstag in einem Interview laut der New York Times. Zwar weisen die Forscher in dem Dokument darauf hin, dass die Datenlage nach wie vor eingeschränkt sei, die Analysen deuten jedoch in diese Richtung.

Infektiöser

Bereits seit längerem ist bekannt, dass B.1.1.7 deutlich ansteckender ist als der ursprünglich kursierende Stamm. Grund dafür sind Veränderungen im Spike-Protein. Was der Grund für die erhöhte Sterblichkeit ist, ist bislang noch unklar. Eine Vermutung ist, dass die höhere Viruslast nicht nur dafür sorgt, dass Menschen ansteckender sind, sondern auch dafür, dass bestimmte Behandlungen weniger gut anschlagen.