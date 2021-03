Steirische Apotheken führten bisher 100.000 Schnelltests durch

Seit rund drei Wochen können in 161 steirischen Apotheken - das sind 78 Prozent - Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus gemacht werden. Bisher haben rund 100.000 Menschen das Angebot angenommen, hieß es am Freitag in einer Zwischenbilanz. 167 symptomfreie Infizierte wurden dabei entdeckt. Laut einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark wurden etwa 17 Prozent aller kostenlosen steirischen Antigentests in Apotheken abgenommen.

Manche Apotheken mussten für die Organisation zusätzliches Personal aufnehmen, aber man wolle damit einen "wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie" beitragen, sagte Gerhard Kobinger, Präsident der Apothekerkammer Steiermark. "Die niederschwellige und wohnortnahe Testmöglichkeit ist für viele Steirerinnen und Steirern eine enorme Erleichterung", hieß es seitens der Landesregierung.