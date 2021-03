Noch bestehende Ausreisetests in Tirol großteils reibungslos

Nachdem die Ausreisetestkontrollen für Gesamt-Nordtirol mit Donnerstag der Vergangenheit angehört hatten, bestehen derzeit noch solche für den Bezirk Schwaz, die Oberländer Gemeinden Roppen und Haiming (Bezirk Imst) sowie die Osttiroler Kommunen Virgen und Matrei in Osttirol. Die Kontrollen verlaufen bisher - "bis auf die ein oder andere Unmutsäußerung" - im Großen und Ganzen reibungslos, sagte ein Polizeisprecher der APA am Freitag.

Im Bezirk Schwaz - dort gelten die Kontrollen seit Mittwoch, 24.00 Uhr - wurden bis Freitagfrüh 631 Fahrzeuge bzw. 723 Personen kontrolliert. Dabei habe es 35 Ausreiseuntersagungen gegeben. Im Bezirk findet wegen der dort gehäuft vorkommenden südafrikanischen Coronavirus-Variante eine Durchimpfung der Bevölkerung statt, die bis inklusive Montag andauern soll. Auch für bereits geimpfte Personen gilt die Testpflicht. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schüler zum Zweck der Hin-und Rückreise zum Unterricht. An 14 Kontrollpunkten - an Bezirksgrenzen, Autobahnauffahrten und Bahnhöfen - wird stichprobenartig kontrolliert.

In den beiden Osttiroler Gemeinden werden - ebenso wie im Oberland - seit Freitag Ausreisetestkontrollen vorgenommen. 520 Fahrzeuge und 720 Personen seien in Virgen und Matrei bis zum Vormittag kontrolliert worden - 19 Ausreiseverweigerungen waren darunter. In den meisten Fällen hätten die Betroffenen angegeben, auf den vorgeschriebenen maximal 72 Stunden alten PCR-Test oder einen 48 Stunden alten Antigen-Test vergessen zu haben. In Roppen und Haiming wurden unterdessen bis zum frühen Freitagmorgen 19 Fahrzeuge und 27 Insassen "Corona-durchleuchtet". Eine Ausreiseuntersagung gab es nicht.