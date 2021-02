Corona-infizierte Person fuhr mit Zug von Kitzbühel nach Graz

Eine positiv auf Covid-19 getestete Person ist am Dienstag mit Bus und Zug von Kitzbühel nach Graz gereist. Das gab die AGES im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung am Sonntag in einer Aussendung bekannt. Wer die gleichen Verkehrsmittel benutzt hat, wird aufgerufen, seinen Gesundheitszustand zu überwachen. Bei Symptomen sollten umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden.

Betroffen ist der Bus der Linie 4010 Richtung Kitzbüheler Bahnhof um 10.31 Uhr, dann der Zug nach St. Veit um 11.25 Uhr. Danach erfolgte der Umstieg in St. Veit in den Zug nach Bischofshofen um 12.05 Uhr, darauf der Zug nach Graz von 13.00 Uhr.