Händler und Friseure: Die Kunden bleiben aus

Daran ändern auch lange Warteschlagen nichts, die man samstags vor einzelnen Geschäften in der Mariahilfer Straße sieht. Diese kommen auch wegen der 20-Quadratmeter-Regelung zustande, monieren Händler. „Wir hatten vergangenen Februar an einem Samstag um die 2.400 Kunden im Geschäft, heuer waren es 1.000“, erläutert Günther Rossmanith, der eine Mango-Filiale in der Mariahilfer Straße betreibt. Sprich, die Leute, die sonst im Geschäft stöbern, stehen jetzt draußen an. Sofern sie nicht auf den Einkauf pfeifen und daheim auf der Couch bleiben. Nebeneffekt: Die „Conversion Rate“, also die Quote jener Kunden, die nicht nur schauen kommen, sondern tatsächlich etwas kaufen, steigt. Klingt gut, ist aber relativ. Weil insgesamt weniger los ist und Spontankäufe mehr oder weniger zur Gänze ausfallen. Mangels jener Menschen, die mehr oder weniger im Vorbeigehen etwas kaufen, bevor sie sich mit Freunden im Lokal treffen.

In manchen Gegenden kommen so wenige potenzielle Kunden vorbei, dass die Händler erst gar nicht aufsperren. Etwa in Tourismusregionen im Westen des Landes, die vor allem von ausländischen Gästen leben. Viele Sportartikelhändler haben auch nach dem Lockdown ihre Rollbalken unten gelassen.

Dass Konsumenten mangels Reisemöglichkeiten weiter auf ihre eigenen vier Wände zurückgeworfen sind, scheint zumindest Bewegung in die großen Möbelhäuser zu bringen. Viele renovieren in den eigenen vier Wänden. Davon abgesehen sinkt die Konsumlaune. „Bei den meisten geht es aktuell nur um Bedarfsdeckung“, sagt auch Handelsobmann Rainer Trefelik. Damit seien aus Handelssicht keine großen Sprünge zu machen.