Einkaufen: Wie Modehändler den Stadtkern aushöhlen können

Doch Corona hat bisher wenig Spuren hinterlassen. „Allen Unkenrufen zum Trotz liegt die Leerstandsquote unverändert bei 5,9 Prozent“, sagt S+M-Geschäftsführer Hannes Lindner. Auch die Fluktuationsrate – im Schnitt wechseln in Geschäftslokalen alle 7,5 Jahre die Mieter – sei unverändert. „Aber es gibt viele Zombie-Unternehmen“, warnt er vor einer anrollenden Pleitewelle. Einzelhändler würden zudem den Rückzug aus Innenstädten antreten. „Lagerhaus statt Kaufhaus“, lautet das Motto, sagt Lindner mit Verweis auf den Webhandel.

In vielen Städten wäre es aus Sicht des Beraters höchste Zeit, sich zu überlegen, wie Besucher angelockt werden können, obwohl es immer weniger Geschäfte gibt. Ein Weg könnten mehr Gastronomie-Betriebe sein. Das allein werde aber vielerorts nicht reichen. Handelsflächen werden wohl auch in Büros oder Ordinationen umgebaut werden. Platz zur Entfaltung gibt es: Derzeit stehen in Städten Österreichs 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche leer, hat S+M errechnet. Das entspricht der Größe von 889 durchschnittlichen Shops.