Jeder Sechste führt Videokonferenzen in der Pyjamahose

Schick hergerichtet setzen sich die Menschen im Homeoffice zu ihren Videokonferenzen - aber nur bis zum Bauch. Darunter sieht es weniger professionell aus: Jeder Dritte, der im Homeoffice Videoanrufe macht, tut dies manchmal in Jogginghose, erklärte der deutsche Digitalverband Bitkom.

"Jeder Sechste trägt ab und zu noch seine Schlafanzughose, während er sich mit Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden per Video austauscht", so Geschäftsführer Bernhard Rohleder. Befragt wurden rund 1.000 Menschen über 16 Jahren.

Die verbreitete Annahme, die Menschen säßen "oben im Hemd und unten in der Unterhose vor der Kamera, ist jedoch ein Gerücht". Nur vier Prozent gaben dies in der Umfrage an. Den allermeisten sei wichtig, bei Videocalls auch optisch einen guten Eindruck zu machen.