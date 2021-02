Die besten Zoom-Pannen - und wie man sie vermeiden kann

Grundsätzlich sei es aber unhöflich, wenn alle einfach im Off verschwinden, sagt die Kniggeexpertin. „Vor allem in kleineren Runden sollte man ab und zu ein Lebenszeichen von sich geben.“ Und: mit sexuellen Aktivitäten warten, bis der Laptop zugeklappt ist.

Der Filter

„Snap Camera“ heißt die Software, die Ponton in ein Kätzchen und Lizet Ocampo, Chefin einer Non-Profit-Organisation, in eine Kartoffel verwandelte. Die Filter-App aus dem Hause Snapchat lockert private Zoom-Treffen auf, wirkt im professionellen Kontext aber etwas deplatziert. „Das Problem ist, dass Snap eine virtuelle Kamera anspricht und den Filter dann an das Videoportal ausspielt“, erläutert Jax. „Das muss man wissen, damit man das Programm ausschalten kann.“