Weniger Lehrer-Überstunden durch Homeschooling

Von 18. März bis Mitte Mai (Oberstufen bis 2. Juni) waren die Schulen abgesehen von Betreuungsangeboten geschlossen. Dadurch fielen vor allem Freigegenstände und Unverbindliche Übungen bzw. ab Mitte Mai Turnstunden weg. Umgekehrt musste (parallel zum Distance Learning) zusätzlich Betreuung an den Schulen angeboten und Angehörige der Risikogruppe, die nicht vom Home Office arbeiten konnten, ersetzt werden. Insgesamt ergaben sich so an allen Schulen zusammen rund 260.000 Überstunden weniger (bei einer Gesamtzahl von 4,8 Mio. Überstunden).

Das brachte Einsparungen von etwa 13 Mio. Euro, dazu kommen rund eine Mio. Euro weniger für Supplierungen.

Zu wenig Lehrer

Dafür wurde ausnahmsweise auch im Sommer unterrichtet: Für die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen fielen rund 40.000 zusätzliche Lehrer-Überstunden an. Ausgezahlt wurden diese allerdings erst im laufenden Schuljahr.