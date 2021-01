Genervt vom Homeschooling: In diesem Fach hapert's bei Herzogin Kate

Mit ihrem Kommentar über Homeschooling, hat Herzogin Kate wohl vielen Eltern aus der Seele gesprochen. Die dreifache Mutter unterhielt sich diese Woche mit Eltern, die ihre Kinder so wie sie und Prinz William während des Lockdowns zu Hause unterrichten.

Herzogin Kate ist kein Mathe-Genie

Dabei gab sich die Ehefrau von Prinz William überraschend ehrlich. In einem Video-Chat plauderte Kate mit einer Gruppe von Eltern und der Schulleiterin der Roe Green Junior School in London. Bei dieser Gelegenheit verriet die Herzogin von Cambridge auch, womit sie selbst am meisten zu kämpfen habe, wenn sie Prinz George (7) und seiner Schwester Charlotte (5) bei ihren Aufgaben hilft: Offenbar hapert es bei Kate in einem Fach ganz besonders.

Auf die Frage, wie sie ihre mathematischen Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde, antwortete Kate: "-5."

"Ich bin offensichtlich ganz unten", fügte die dreifache Mutter mit einem Lächeln hinzu.