Herzogin Kate erlaubt sich Seitenhieb gegen Prinz William

In einem Video-Call hat sich Herzogin Kate am Wochenende einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ehemann, Prinz William, erlaubt. Sie findet offenbar, dass ihr William in Sachen künstlerischer Begabung um einiges unterlegen ist.

William und Kate spielen "Pictionary"

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge nahmen an Video-Call teil, in dem sie sich mit Schulkindern aus Pakistan unterhielten, welchen sie vergangenes Jahr während ihrer Pakistanreise einen Besuch abgestattet hatten.

William und Kate, die selbst drei gemeinsame Kinder haben, spielten mit ihren kleinen Gesprächspartnern das beliebte Gesellschaftsspiel "Pictionary", bei dem es darum geht, vorgegebene Begriffe aufzumalen, sodass diese von den übrigen Teilnehmern erraten werden können.

Dem Herzogpaar von Sussex gelang es erfolgreich, einige Begriffe zu erraten. Darunter die Wörter "Geburtstag" und "Cricket".

Als die beiden gefragt wurden, ob sie selbst gut zeichnen können, gab William jedoch zu verstehen, dass er ein "sehr schlechter" Zeichner sei.