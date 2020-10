Kennenlernen kein Zufall: So kalkuliert war Kate Middletons Plan, sich Prinz William zu angeln

Dass William und Kate Middleton beide an der St. Andrews-Universität in Schottland inskribierten und sich in weiterer Folge hier auch kennenlernen sollten, soll laut Autor Robert Lacey kein Zufall gewesen sein.

War Williams und Kates Begegnung in St. Andrews kein Zufall?

Der Royal-Experte und Historiker, der gerade ein neues Buch über William und Harry mit dem Titel "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult" herausgebracht hat, deutet in einem Artikel für die Daily Mail an, dass hinter Kates Entscheidung, in St. Andrews zu studieren, reines Kalkül steckte.

Sie habe eigentlich seit Langem vorgehabt, in Edinburgh zu studieren. Zusammen mit zwei Freundinnen war Kate sogar bereits dorthin gereist, um sich eine gemeinsame Stundentenunterkunft zu suchen.

Erst als öffentlich bekannt wurde, dass Prinz William vorhabe, St. Andrews zu besuchen, habe Kate ihre Meinung überraschend geändert. Im letztem Moment habe sie sich für jene Universität beworben, die auch der Prinz besuchen wollte.