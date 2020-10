Lady Diana: Mit dieser Entscheidung soll sie William nachhaltig geschadet haben

William hatte besonders enge Bindung zu seiner "Baba"

Barnes hingegen, verbrachte immer mehr Zeit mit William und Harry. Aufopfernd kümmerte sie sich um die beiden Prinzen. Da William und Harry oft in den frühen Morgenstunden erwachten, soll Barnes die beiden Brüder oft mit in ihr Bett genommen haben. Sie fuhr mit ihnen sogar auf Urlaub, nach Schottland und die Scilly-Inseln.

Vor allem zu William soll sie eine sehr enge Bindung zu Barnes gehabt haben.

Doch ihre fürsorgliche Beziehung zu den beiden Buben sollte Barnes zum Verhängnis werden. Im Palast gab es kritische Beobachter, die ihre engen Bindung zu den kleinen Royals skeptisch sahen. Einige sollen der Meinung gewesen sein, dass Barnes zu besitzergreifend gegenüber "ihren" Jungs wurde. Von den Intrigen gegen die Nanny habe sich auch Diana zunehmend beeinflussen lassen.

Von Williams Bindung zu seinem Kindermädchen soll sich Diana zunehmend "bedroht" gefühlt haben, schreibt Penny Junor in ihrer Biografie über den künftigen König "Prince William: Born to be King".

Aus Neid soll Diana eine Entscheidung getroffen haben, die ihren ältesten Sohn nachhaltig beeinflussen sollte. Von einem Tag auf den anderen ließ seine Mutter seine geliebte Nanny entlassen.