Prinz Philip "enttäuscht" von Meghan: Was der Gemahl der Queen Harrys Frau vorzuwerfen hat

Aufgrund ihrer Hochzeit mit Prinz Harry hatte auch Meghan Markle ihre Tätigkeit als Schauspielerin zunächst an den Nagel gehängt. Nach dem "Megxit" verfolgt der ehemaige "Suits"-Star aber weiterhin seine Karriere in der Entertainment-Industrie. Indgrid Seward zufolge soll der Ehemann der Queen das Gefühl haben, dass man von Meghan ebenfalls hätte verlangen können, ein ähnliches Opfer zu erbringen, wie er es einst tat.

"Ich denke, er hat das Gefühl, dass er selbst seine Karriere auf See aufgegeben hat, um der Queen beizustehen und die Monarchie zu unterstützen", so Seward in der TV-Show. "Und wieso kann Meghan nicht einfach ihre Schauspielkarriere aufgeben, ihren Mann unterstützen und die Monarchie unterstützen?", fragt sich die Autorin im Namen Philips.