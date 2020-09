Harry und Meghan: Dieses Gerücht lassen sie sich nicht gefallen

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in ihrer neuen Heimat Kalifornien einen lukrativen Deal mit dem Streamingdienst Netflix unterzeichnet. Sie wollen in Zukunft an Fiction-Serien, Dokuserien, Dokumentationen, Features und Kinderprogrammen mitarbeiten. Behauptungen, dass sie schon bald in einer eigenen Reality-Show zu sehen sein werden, haben die Sussexes nun jedoch zurückgewiesen.

Planen Sussexes eigene Reality-Show?

Gerüchte um eine angebliche Reality-Show, in denen Meghan und Harry die Hauptrollen spielen sollen, waren in den vergangenen Tagen aufgekommen. Es wurde berichtet, dass sie beiden zugesagt hätten, sich im Rahmen ihres Netflix-Deals bei ihren karitativen Aktivitäten von Kameras begleiten zu lassen. Es solle sich um eine "geschmackvolle" Reality-TV-Show handeln.