Ausgeplaudert: Herzogin Meghan "bereit für zweites Baby"

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan sollen rund eineinhalb Jahre nach der Geburt von Söhnchen Archie Harrison wieder an die Babyplanung denken. Wenn man einer namentlich nicht genanannten Quelle aus dem Umfeld des Paares glauben mag, fühlen sich beide nun wieder bereit. Platz für Familienzuwachs hätten sie: Erst kürzlich ist die kleine Familie in ihre Millionenvilla im kalifornischen Nobelort Montecito in Santa Barbara gezogen.

Ihr Sprecher hatte zuvor verkündet, dass Harry und Meghan planen, in ihrem neuen Heim sesshaft zu werden. Mit dem neuen Heim hätten sie jedenfalls eine ihrer Grundvoraussetzungen für weiteren Nachwuchs erfüllt, berichtet das US-Promiportal Us Weekly nun unter Berufung auf den Insider. "Sie fühlen sich in ihrem neuen Zuhause wohl und alles in ihrem Leben läuft rund. Meghan hat Harry gesagt, dass die Zeit für ein Baby da ist", so die Quelle. Demnach sei Meghan bereit, wieder Mutter zu werden. Sie könne es kaum erwarten, "den Prozess zu starten". Zudem sei die 39-Jähige zuversichtlich, auch ein zweites Kind gut in ihren Alltag integrieren zu können.