Erster TV-Auftritt im US-TV: Harry äußert sich zu royalen Restriktionen

Mit Spannung haben die Zuseher den ersten Auftritt von Meghan und Harry im US-TV erwartet. In den vergangenen Monaten hatten sich die Sussexes lediglich per Videochat zu Wort gemeldet. Inzwischen standen aber auch schon gemeinsame Termine für den guten Zweck an. Nun absolvierte das Ehepaar seinen ersten gemeinsamen Auftritt im US-Amerikanischen Fernsehen seit seinem Umzug nach Kalifornien.

Meghan und Harry: Erster Auftritt im US-amerikanischen TV

Prinz Harry und Herzogin Meghan nahmen an der ABC-Sendung "Time 100" teil. In dem TV-Format kamen diverse Prominente zu Wort. Sie Sprachen über Herzensangelegenheiten und andere Menschen, die etwas für die Allgemeinheit getan haben. Meghan und Harry nahmen ihren Auftritt zum Anlass, die US-Bevölkerung einmal mehr dazu aufzurufen, an den diesjährigen Präsidentschaftswahlen teilzunehmen.

Der Auftritt fand nicht in einem TV-Studio statt, sondern im Freien. Meghan und Harry sitzen auf einer Holzbank. Es wird vermutet, dass das Video im Garten ihres neuen Anwesens in Santa Barbara aufgezeichnet wurde.