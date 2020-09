Gar nicht königlich: Dianas unangebrachte Angewohnheit, wenn sie Freunde besuchte

Doch auch in ihrer ehemaligen WG packte Diana tatkräftig mit an. Dabei soll sie es mit dem Putzeifer nicht selten übertrieben haben. Als Lady Diana von dem Familiensitz der Spencers in den 1970er-Jahren nach London zog, teilte sie sich eine Wohnung in Chelsea mit ihrer Schwester Sarah und ihrer Freundin Lucinda Craig Harvey. Letztere soll sich nicht selten unwohl gefühlt haben, wenn Diana hinter ihr und ihrer Schwester hinterherräumte.

In seiner Biografie "Diana: Her True Story" erzählt Autor Andrew Morton, dass 1981, als Lucinda Craig Harvey ihrer Freundin Glückwünsche zur Verlobung mit Charles schickte, die Prinzessin dieser wehmütig zurückgeschrieben habe: "Vorbei sind die Tage von Erdnussbutter und Staubtüchern - oh Liebes, werde ich diese jemals wiedersehen?"