Zum heutigen Todestag: Die berührendsten Zitate von Prinzessin Diana

Am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 23. Mal. Den Trauerzug durch London und die Trauerfeier für sie in der Westminster Abbey am 6. September 1997 verfolgten Millionen. Die Bilder ihrer damals fünfzehn und zwölf Jahre alten Söhne William und Harry, die mit gesenktem Kopf hinter dem Sarg ihrer Mutter gehen, sind bis heute unvergessen.