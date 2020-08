Kurz vor Dianas Todestag: William und Harry treffen gemeinsame Entscheidung

Die britischen Prinzen Harry (35) und William (38) wollen mit einer Statue ihrer bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Diana gedenken. Das Kunstwerk - so entschieden sich beide - soll am 1. Juli kommenden Jahres am Kensington-Palast in London aufgestellt werden. An dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.