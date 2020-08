Diese Szene wurde aus Film über Prinzessin Diana geschnitten

Am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 23. Mal. Den Trauerzug durch London und die Trauerfeier für sie in der Westminster Abbey am 6. September 1997 verfolgten Millionen. Die Bilder ihrer damals fünfzehn und zwölf Jahre alten Söhne William und Harry, die mit gesenktem Kopf hinter dem Sarg ihrer Mutter gehen, sind bis heute unvergessen.

Ihr unkonventinelles Aufreten ist in der britischen Monarchie bis heute einzigartig. Wofür sie einstand, machte Diana zu Lebzeiten immer deutlicher - für damalige Zeiten war sie offenbar derart direkt, dass man sie in einer Doku gar "zensieren" musste.

Lady Diana: Zitat musste aus Film geschnitten werden

In Interviews hatte Prinzessin Diana nämlich freimütig ihre mäßigen Schulleistungen eingestanden und erklärt, ihr Gehirn sei nur "erbsengroß". In einem Gespräch mit Schülern "gestand" sie, niemals die mittlere Reife (O-Levels) geschafft zu haben. "Ich war einfach zu beschäftigt. Und mein Gehirn hat die Größe einer Erbse", sagte sie damals. Die entsprechende Passage in einem 1986 ausgestrahlten Fernsehfilm über Prinz Charles und Diana wurde von den Verantwortlichen der privaten Fernsehanstalt ITV aber herausgeschnitten. Die konservative Times wollte das Zitat ihren Lesern damals jedoch nicht vorenthalten.