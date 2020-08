Hochzeiten von Diana und Fergie: Kleines Detail machte großen Unterschied

Mit ihrem Ja-Wort an Prinz Andrew wurde aus der ehemaligen Sekretärin Sarah Ferguson am 23. Juli 1986 nicht nur die Schwiegertochter der Queen, sondern auch die Herzogin von York. Die Zeremonie, damals von zig Fernsehstationen mehr als 300 Millionen Menschen in aller Welt via Bildschirm ins Haus geliefert wurde, war wohl der schönste Tag im bisherigen Leben des Brautpaares - halten sollte die Ehe aber nicht: Der zweite Sohn von Königin Elizabeth und seine Frau lebten seit 1992 offiziell getrennt, 1996 folgte die Scheidung.

Als Andrew Fergie heiratete, lag auch Dianas Ehe mit Prinz Charles bereits in Trümmern. Charles soll zu diesem Zeitpunkt längst seine Affäre mit seiner heutigen Frau Camilla Parker Bowls aufgenommen haben, wie später bekannt wurde.