Sarah Ferguson: Das Hass-Objekt der royalen Familie

In den 90ern dominierte sie die Klatschspalten, seitdem ist es ruhig geworden um Sarah Ferguson. Bei den britischen Royals hat die Ex-Frau von Prinz Andrew aber nach wie vor einen schweren Stand. Medienberichten zufolge soll "Fergie" nun auch von dem privaten Empfang zu Ehren von Prinz Harrys und Meghan Markles Hochzeit ausgeschlossen werden.

Sarah Ferguson bei Hochzeits-Empfang nicht erwünscht

Während sie zu den 600 Gästen zählt, die offiziell zu der bevorstehenden Trauung am 19. Mai eingeladen wurden, soll Sarah Ferguson laut Daily Mail zu dem von Prinz Charles ausgerichtetem Empfang, der am Abend stattfinden soll, nicht geladen sein.

An der privaten Feier wird lediglich der innere Kreis der britischen Königsfamilie teilnehmen. So sollen "Fergies" Ex Prinz Andrew sowie ihre gemeinsamen Töchter, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, Einladungen zu dem Empfang erhalten haben. Lediglich Sarah Ferguson sei bei der Feier nicht erwünscht.

"Die Einladungen sind limitiert", erklärt ein Palast-Insider. "Sie ist nicht mehr Teil der königlichen Familie und Prinz Charles hat keine Zeit für sie. Er kann überhaupt nicht verstehen, wieso Fergie im Leben seines Bruders nach wie vor so eine wichtige Rolle spielt."

Darüber, dass sie als Einzige von dem privaten Empfang ausgeschlossen werde, sei Sarah Ferguson aber "sehr unglücklich", heißt es. Vor allem da auch Prinz Andrew als schwarzes Schaf der königlichen Familie gilt. Ihm wurde 2015 vorgeworfen, Sex mit Minderjährigen gehabt zu haben – was der Royal bisher bestreitet.