Sarah Ferguson & Prinz Andrew: Übertriebene Forderung für Eugenies Hochzeit

Im Oktober 2018 heiratete die britische Prinzessin Eugenie ihren Jack Brooksbank in einer imposanten Zeremonie in der St. George's Chapel in Windsor. Daran sollen die Eltern der 29-Jährigen nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Sarah Ferguson und Prinz Andrew, dem Herzog von York, sei es wichtig gewesen, dass die Hochzeit ihrer jüngsten Tochter derart pompös wird, wie der britische Journalist und Royal-Kommentator Tom Sykes behauptet. Demnach sollen sie sich stark dafür eingesetzt haben, dass die Hochzeit im Fernsehen übertragen wird.