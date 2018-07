Sarah Ferguson: "Mobbing auf höchster Ebene"

Verschwenderisch wie die Mutter

"Sie ist nicht unbedingt ein großer Star in der königlichen Familie und über die Jahre hat sie absolut nichts getan, um sich auszuzeichnen oder um die Zuneigung des Volkes zu gewinnen", zitierte die Daily Mail weiter. Prinzessin Eugenie hat in den vergangenen Jahren kaum ihre royalen Pflichten wahrgenommen. Brooksbank hingegen sei einer so luxuriösen Hochzeit gar nicht erst würdig, war sein Urgroßvater doch einst Stallmeister der Königin und er selbst Nachtklub-Besitzer. Aber darf die Enkelin der Queen deshalb nicht ebenso standesgemäß heiraten? Adelsexperten und Medien meinen hier eindeutig "Nein" und werfen der Tochter von Sarah Ferguson und Prinz Andrew vor, prunksüchtig und verschwenderisch zu sein, wie einst schon ihre Mutter "Fergie".