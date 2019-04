Sarah Ferguson: Liebescomeback mit Prinz Andrew?

Sie zeigen ohnehin schon seit Jahren, dass man trotz Scheidung bestens miteinander auskommen kann. Doch nun haben Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson erneut Gerüchte um ein Liebescomeback angeheizt.

Geben sie ihrer Liebe noch eine Chance?

Grund für die Spekulationen: Das Ex-Paar verbrachte einen gemeinsamen Urlaub auf der Insel Bahrain. Auch ihre erwachsenen Töchter Eugenie und Beatrice waren im Familienurlaub mit von der Partie. Beatrice soll zudem ihren neuen Freund, Edoardo Mapelli Mozzi mitgebracht haben, wie britische Medien berichten.

In Bahrain besuchten die britischen Royals am Sonntag sogar das Formel-1-Rennen. "Es ist so eine große Freude, mit dem Herzog von York und Beatrice beim Bahrain Grand Prix eingeladen zu sein. Es ist aufregend Frankie Dettori zu treffen", schrieb "Fergie" auf Instagram.