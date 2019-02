Kate und Meghans Konflikt erinnert "Fergie" an alte Zeiten

Sarah "Fergie" Ferguson (59) war zehn Jahre lang mit Prinz Charles‘ jüngerem Brunder Andrew verheiratet. Während ihrer Zeit im Buckingham Palace hätten die Medien sie und Diana als Konkurrentinnen dargestellt.

Die heutige Situation von Meghan und Kate erinnere Ferguson an diese Tage, schrieb sie in einem offenen Brief, der im britischen Magazin Hello! veröffentlicht wurde. Anlässlich der Kampagne #HelloToKindness des Magazins, das sich für mehr Freundlichkeit im Internet einsetzt, geht die 59-Jährige mit dem Verhalten von Social-Media-Usern hart ins Gericht.

Royale Schwägerinnen: Gegeneinander ausgespielt

Die Herzogin von York schrieb darüber, wie ihre Beziehung mit Prinzessin Diana von den Medien dargestellt wurde – und dass die Berichterstattung über Kate und ihrer Schwägerin Meghan dem sehr ähnlich sei.