Sarah Ferguson über ihr Leben im Palast: "Habe mich verloren"

Ferguson: "Ich habe mich total verloren"

Damit war die Herzogin sozusagen "alleine unter Royals" im Buckingham Palast. Sie erklärte den damaligen Zustand folgendermaßen: "Du verläufst dich. Ich habe mich total verloren."

Trotzdem habe sie sich gut in die Familie einfügen können - das erklärte Prinzessin Diana (†36) damals gegenüber dem Biographen Andrew Molton (66). Sie erzählte ihm, dass die Herzogin von York "immer versucht hat, jeden in der Familie für sich zu gewinnen", was ihr durchaus gelungen sei.