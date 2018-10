Sarah Ferguson: Kritik an Reaktion auf Meghans Schwangerschaft

Kampf um Aufmerksamkeit?

Den Rummel um Meghan und Harry so kurz nach der Hochzeit ihrer Tochter dürfte "Fergie" besonders missfallen – vor allem, da der Prinz und seine Frau laut Daily Mail schon auf Eugenies Hochzeit die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatten, als sie die Familie ausgerechnet an Eugenies großem Tag über die Schwangerschaft informiert haben sollen.

Zu Spannungen scheint es aber schon im Vorfeld der Hochzeit gekommen zu sein: So mussten Eugenie und Jack Brooksbank ihr lang geplantes Jawort zunächst auf einen späteren Termin verschieben, damit Meghan und Harry vor ihnen heiraten können.

Eugenie stand zudem wegen der hohen Kosten der Feier in der Kritik. Etwa zwei Millionen Pfund (2,29 Mio. Euro) sollen allein für die Sicherheit veranschlagt worden sein - zu tragen von den Steuerzahlern. Britische Medien warfen der Neunten in der Thronfolge vor, eine so teure Hochzeit nicht zu verdienen, da sie im Gegensatz zu ihren Cousins William und Harry keinen royalen Pflichten sondern einem normalen Job nachgehe.