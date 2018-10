Eugenie-Hochzeit: Warum ein Platz in der ersten Reihe frei blieb

Am Freitag heiratete Prinzessin Eugenie ihren langjährigen Verlobten Jack Brooksbank in der St. George's Chapel in Windsor (alle Details zum Jawort). Über 800 Gäste waren in die Kirche geladen. Zuschauer bemerkten jedoch einen Sitzplatz in der ersten Reihe, der während der Zeremonie leer blieb – was für Spekulationen sorgte.

Darum blieb ein Platz leer

Warum der Sitzplatz neben den Eltern der Braut, Prinz Andrew und Sarah Ferguson, leer war, erklärt das Hofprotokoll.

Demnach muss der Platz direkt vor der Queen, die sich bei Eugenies Hochzeit die zweite Reihe mit Prinz Philip, Prinz Charles, William, Kate, Harry und Meghan teilte, immer frei bleiben - damit ihr Blick nicht versperrt wird und sie besser sehen kann, erklärt ein Royal-Experte gegenüber dem Independent.