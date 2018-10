Böses Blut: Wieso Camilla Eugenies Hochzeit fernbleibt

Es wird ein Hochzeitsspektakel, dass es locker mit dem Jawort von Harry und Meghan aufnehmen können wird. 850 erlauchte Gäste werden der Trauung von Prinzessin Eugenie und ihrem Verlobten Jack Brooksbank in der St George’s Chapel am morgigen Freitag beiwohnen. Adelige Familienmitglieder sowie prominente Persönlichkeiten werden erwartet. Das Paar lädt zudem 1.200 Menschen aus dem Volk zu seiner Hochzeit auf Schloss Windsor ein. Nur eine will der Zeremonie anscheinend freiwillig fernbleiben: Wie die Daily Mail berichtet, wird Herzogin Camilla angeblich nicht zur Hochzeit kommen.

Hass auf Prinz Andrew?

Camilla soll stattdessen nach Schottland reisen, um eine Volksschule zu besuchen. Zudem erwarte sie im Rahmen einer privaten Hausparty Gäste auf Schloss Birkhall, heißt es aus dem Umfeld der Herzogin - weswegen sie sich bei Eugenie mit einem Brief für ihr Fernbleiben entschuldigt habe.

Camillas Entscheidung, ihren Mann Charles nicht zur Hochzeit seiner Nichte zu begleiten, sorgt in Großbritannien für Spekulationen.

Es ist kein Geheimnis, dass Camilla Eugenies Eltern, Prinz Andrew und Sarah Ferguson, nicht gerade nahesteht. Der Grund: Die 71–Jährige soll dem Herzog von York vorwerfen, sich gegen sie ausgesprochen zu haben, als sie und Charles nach Dianas Tod als Paar um Akzeptanz am Hof kämpften.