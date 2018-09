"Nicht der Intelligenteste": Oma lästert über Eugenies Verlobten

Von allzu redseligen Verwandten kann nicht nur Herzogin Meghan ein Lied singen. Auch Jack Brooksbank, der zukünftige Ehemann von Prinzessin Eugenie, wurde nun von seiner eigenen Großmutter öffentlich beleidigt.

"Nicht der Intelligenteste"

"Ich hätte nie gedacht, dass Jack einen Royal heiratet. Er ist ein charmanter Junge und all das, aber nicht der Intelligenteste und ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde", scherzte Brooksbanks Oma, Joanna Newton, jetzt im Gespräch mit der Daily Mail.

Es würde allerdings für Eugenies Charakter sprechen, dass sie sich für ihren Enkel entschieden habe.

"Ich denke, es sagt viel über Eugenie aus. Dass Jack es ist, was sie will, und es ist schön." In Summe sei Brooksbank "ein guter Kerl".