Prinz Harry über Camilla: "Sie sollte euch leidtun"

Ihre langjährige Affäre mit Prinz Charles machte Camilla Parker Bowles berühmt-berüchtigt. Obwohl sie inzwischen seit 13 Jahren mit Charles verheiratet ist, dauerte es lange, bis die Herzogin von Cornwall von den Briten akzeptiert wurde. Zudem wurde Camilla auch immer wieder ein schlechtes Verhältnis zu ihren Stiefsöhnen William und Harry nachgesagt – Gerüchte, mit denen Letzterer nun aber ein für alle Mal aufräumte.

"Keine böse Stiefmutter"

"Um ehrlich zu sein, sie war mir und William immer sehr nahe", erklärt der 33-Jährige laut express.co.uk in dem neuen Buch mit dem Titel " Harry: Conversations with the Prince" von Journalistin Angela Levin.

"Sie ist keine böse Stiefmutter. Sehen Sie sich die Rolle an, in die sie sich einfindet. Bemitleiden Sie mich und William nicht. Sie sollte Ihnen leidtun", stellte der Prinz klar und bezeichnete Camilla als eine "wunderbare Frau".

"Sie hat unseren Vater sehr, sehr glücklich gemacht. Und das ist alles, was zählt", so Harry weiter.