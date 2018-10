Prinzessin Eugenies Hochzeit im Live-Stream

Fünf Monate nach der Hochzeit von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle heiratet am Freitag Harrys Cousine Prinzessin Eugenie ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank. Die beiden geben sich ebenso wie Harry und Meghan in der George's Chapel in Windsor das Jawort.

Hochzeit auf Schloss Windsor

Zu der Hochzeit sind 850 Gäste eingeladen. Ein Medienrummel wie im Mai wird jedoch nicht erwartet. Dennoch haben sich bereits zahlreiche Schaulustige vor den Toren der Kapelle versammelt, um den Hochzeitsspektakel beizuwohnen. Der Palast hat 1.200 Menschen aus dem Volk eingeladen, die den Tag der Trauung auf Schloss Windsor miterleben dürfen.