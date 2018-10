So schön strahlte Eugenie in ihrem zweiten Hochzeitskleid

Zum Kleid mit Off-Shoulder-Ausschnitt kombinierte die 28-Jährige Diamant- und Smaragdohrringe, die ein Hochzeitsgeschenk des Bräutigams waren. Außerdem trug sie eine Haarspange ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. Die Schmuckstücke wurden ursprünglich im Jahr 1830 von William IV. 1830 für Queen Adelaide in Auftrag gegeben. Sie wurden 1837 an Königin Victoria und schließlich im Jahr 1952 an die Queen weitergegeben, die sie seitdem sowohl als Haarspangen als auch als Broschen getragen hat.

"Es war eine unglaubliche Ehre"

Zac Posen selbst zeigte sich von Eugenies glanzvollem Auftritt in seiner Kreation begeistert: "Es war eine unglaubliche Ehre, dieses Kleid für ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag zu kreieren. Ihre Grazie, Eleganz und Stärke verkörpern perfekt alles, was ich mir für eine Frau wünschen könnte, die unsere Designs trägt", schrieb er am Sonntag auf Instagram.