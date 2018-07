Sarah Ferguson: Was ihr nach der Scheidung aus der Krise half

Mitte der 90er Jahre dominierte Sarah "Fergie" Ferguson mit ihrer skandalträchtigen Trennung von Prinz Andrew die Schlagzeilen. Zur Erinnerung: Das Paar ließ sich 1996 scheiden, nachdem die heute 58-Jährige in Südfrankreich dabei abgelichtet wurde, wie sie sich barbusig von einem US-Finanzberater die Zehen küssen ließ. Danach folgte sowohl privat als auch beruflich eine schwere Zeit für "Fergie", die nach der Scheidung aus der königlichen Familie ausgeschlossen wurde.

Sarah Ferguson über Tief nach Scheidung

Einzig den Titel "Dutchess of York" durfte Ferguson behalten, was ihr zumindest einen gewissen Stand in der High Society sicherte. Versuche, aus ihrem Titel Profit zu schlagen, scheiterten jedoch. Die Mutter von Prinzessin Eugenie und Beatrice zog in die USA, wo sie sich als Talkshow-Moderatorin, Autorin und Diätratgeberin versuchte – mit mäßigem Erfolg.

Auch privat erlebte "Fergie" eine schwierige Zeit. Nicht nur die Trennung, auch die negative Berichterstattung um ihre Person setzte ihr gewaltig zu.