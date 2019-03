Prinzessin Beatrice: Liebes-Outing bei Gala-Abend

Prinzessin Eugenie feierte bereits vergangenen Oktober ihr persönliches Happy End, als sie ihren Freund Jack Brooksbank in in der St. George's Chapel in Windsor heiratete. Inzwischen hat auch ihre Schwester Beatrice ihr Liebesglück gefunden. Seit vergangenen Herbst datet die 30-Jährige den britischen Multi-Millionär Edoardo Mapelli Mozzi. Bei der diesjährigen National Portrait Gala absolvierte das Paar nun seinen ersten gemeinsamen Auftritt.

Prinzessin Eugenie zeigt ihren neuen Freund

Bei der Veranstaltung in der National Portrait Gallery in London, bei der auch Herzogin Kate, Victoria Beckham und Kate Moss zu Gast waren, zeigten sich die beiden nun erstmals ganz offiziell als Paar. Beatrice hatte sich für ihren großen Auftritt in Schale geworfen: Die Prinzessin trug bei dem Event ein dunkelrotes Samtkleid von Alaia, das rund 6.600 Euro kostet. Dazu kombinierte sie Schuhe von Jimmy Choo und eine schwarze Clutch.