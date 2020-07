Dieses Hochzeitsgeschenk für Sarah Ferguson und Andrew wirkt heute fast kurios

Aber von Anfang an: Die ganze Welt blickte 1986 nach Großbritannien, als zwischen Lady Sarah Ferguson und Prinz Andrew in der in der traditionsreichen Londoner Westminster-Abtei "die Hochzeit des Jahres" stattfand. An Geschenken dürfte es den beiden jedenfalls nicht gemangelt haben. Ein besonders spezielles stammte damals ausgerechnet aus Österreich. Von den zahlreichen Glückwunschtelegrammen, die das Paar bekam, kam das längste nämlich aus Saalfelden. Rund 2.500 Personen hatten das Riesen-Telegramm für Fergie und Andrew unterschrieben, das per Telekopierer in den Buckingham-Palast geschickt wurde. Genau drei Stunden und vier Minuten dauerte es, bis das "Glückwunsch-Monster" durch die Leitung war. Initiator der Aktion war der aus der britischen Hauptstadt stammende Rik Gunnel, der Pubs in Saalfelden und Umgebung betrieb. In Zeiten von WhatsApp und Instagram kaum noch vorstellbar.