Dianas Reaktion, als Fergie ein Royal wurde, fiel anders als erwartet aus

In Andrew Mortons Bestseller "Diana – Her True Story" wird Diana zitert, die auf den Tonbandaufnahmen, auf welchen das Buch basiert, zugegeben hatte, eifersüchtig auf Fergie gewesen zu sein.

"Plötzlich sagten alle: 'Ist Fergie nicht wundervoll, so erfrischend – Gott sei Dank ist sie viel umgänglicher als Diana.' Das verunsicherte mich fürchterlich. Ich dachte, vielleicht sollte ich mehr so sein wie Fergie", so Diana.

Vom einstigen "Lieblingssohn der Queen" zum Skandal-Prinzen

Andrews und Fergies Ehe-Glück sollte nicht halten: Der zweite Sohn von Königin Elisabeth und seine Frau lebten seit 1992 offiziell getrennt, 1996 folgte die Scheidung. Die Skandal-umwitterte Schwiegertochter von Königin Elizabeth II. verlor mit der Scheidung den Titel "Ihre Königliche Hoheit". Sie blieb aber weiter Herzogin von York. Die beiden haben zwei Töchter - Eugenie und Beatrice.

Bei den Briten fiel Andrew vergangenes Jahr endgültig in Ungnade: Eine US-Amerikanerin behauptet, der Prinz habe sie als Minderjährige missbraucht. Der 60-Jährige lässt daher aktuell nach wie vor alle royalen Pflichten ruhen. In der Öffentlichkeit ist Andrew, der früher als "Randy Andy" (geiler Andy) verspottet wurde, so gut wie gar nicht mehr zu sehen.