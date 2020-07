Royal-Biografie verrät: Bei dieser einen Sache hat Meghan geschwindelt

Am 11. August erscheint die Biografie "Finding Freedom" über Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38). Das Enthüllungsbuch, welches den Ausstieg des Herzogenpaares von Sussex aus Harrys und Meghans Perspektive beleuchten soll, ist schon jetzt in aller Munde. Erste Details sind bereits durchgesickert. Und die dürften für die Königsfamilie nicht besonders erfreulich sein.

Immerhin wird in dem neuen Buch unter anderem berichtet, wie sehr Harry mit seiner Rolle als Royal gehadert haben soll und wie es eigentlich zu dem Bruch zwischen ihm und William kam. Auch das schlechte Verhältnis zwischen Meghan und Kate wird in "Finding Freedom" beleuchtet. Kein Wunder, dass der Buckingham-Palast befürchten soll, das Buch könnte Mitglieder der königlichen Familie in ein schlechtes Licht rücken.